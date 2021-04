Pumas: Dinenno reconoció frustración por falta de gol; defendió a Gabriel Torres

Pumas tiene sólo 10 goles anotados en lo que va del torneo, la cual es una cuota muy baja, y así lo reconoció Juan Ignacio Dinenno, delantero auriazul, quien dijo que por este motivo hay molestia en el equipo, pues saben que con goles es la única manera de ganar.

"Es difícil intentar y no poder, es frustrante y no queda otra más que trabajar, es muy difícil expresar el enojo personal y del equipo de no poder marcar y eso hace que no podamos ganar, falta el gol que es como se ganan los partidos. Nos ha faltado definición y que el significado de definición sea hacer gol", expresó.

Respecto a que la dupla que ha hecho en la delantera con el panameño Gabriel Torres, el argentino destacó que para su compañero la adaptación no ha sido sencilla.

"Gabriel llegó a mitad de torneo y se fue adaptando a un equipo que no podía lograr los resultados y eso lo hizo más difícil. Yo me he encontrado cómodo con él en la cancha, él me transmite experiencia del recorrido que ha tenido, es una mala racha porque hemos tenido situaciones de gol, no tantas como hemos querido, pero queda el partido del domingo y tenemos que hacerlo bien por el equipo", indicó.

