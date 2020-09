Pumas: Factor psicológico, clave en el éxito universitario, asegura Chucho Ramírez

La mentalidad en todos los equipos en los que Jesús Ramírez ha estado involucrada. La mentalidad es importante y es algo que inevitablemente se tiene que trabajar, y Pumas no es la excepción, por lo que se ha convertido en un factor que ha ayudado a los buenos resultados.

Y es que desde que ‘Chucho’ es presidente deportivo, en el club auriazul se han impartido diferentes actividades que incluso él mis coordina, aunque hay más gente que trabaja en esa área para asesorar al primer equipo.

“Es una parte fundamental porque si no se tiene un estado mental óptimo, con un estado de ánimo que realmente permita visualizarte con confianza y seguridad es muy difícil.

“Desde mi llegada he insistido en el área de coaching, la encargada y a la vez yo también coordinó ha, y se ha hecho un trabajo muy bueno porque es darles más herramientas a las personas Yo no diría a los jugadores si no a las personas que se convierte en jugadores, en padres de familia, en mejores ciudadanos y obviamente la parte mental es fundamental para mí porque ya lo ha comprobado”, dijo a RÉCORD.

Incluso, Ramírez, quien está al pendiente de todo lo que ocurre en el área de coaching, explicó que dentro del primer equipo hay sesiones tanto grupales como individuales que han servido a todo el plantel.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: LILLINI: 'PUMAS APRENDIÓ A JUGAR CON CARLOS GONZÁLEZ Y JUAN DINENNO JUNTOS'

Además de que aclaró que es un trabajo que va más allá de una clase motivacional.

“Se hacen sesiones grupales también individuales y todo saber coordinando poco a poco porque es mejor el de día y no es una clase de motivación sino realmente es un desarrollo personal y un crecimiento”, indicó.