'Memote' Martínez estará disponible para duelo ante Xolos

Recuperan a ‘Memote’. Para el duelo ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, Pumas ya contará con su delantero titular, Guillermo Martínez, quien se perdió el partido ante América por una lesión muscular. Sin embargo, aún tendrá tres bajas más por lesión, además de la de Piero Quispe, pues fue expulsado en el duelo ante las Águilas.

‘Memote’ no entró en la convocatoria de Pumas frente al América por una lesión muscular. Ante esto, Gustavo Lema tuvo que modificar y poner a Ignacio Pussetto como su referente en ataque. Sin embargo, al ya estar recuperado, el atacante mexicano podría reaparecer este martes en la visita de los felinos a los fronterizos.

Aun así, los Universitarios tendrán cuatro bajas sensibles, pues son parte de su once inicial. Lisandro Magallán no estará disponible tras un problema muscular que arrastra desde el partido de Vuelta de Concachampions ante Cavalry. Mientras tanto, Nathan Silva no juega desde el duelo ante Mazatlán, donde sufrió un desgarre en el soleo.

Guillermo Martínez en juego ante Pachuca I IMAGO7

Asimismo, ambos se perdieron el último juego ante Pachuca donde Pumas perdió 2-1 en el Estadio Hidalgo y la derrota ante América con pizarra de 0-2 en el Estadio Olímpico Universitario. Por otro lado, Jorge Ruvalcaba salió lesionado de dicho juego ante los Tuzos por un problema en el muslo, misma que le ha impedido entrenar al parejo del equipo.

Y a estas tres bajas se le suma la de Piero Quispe, quien fue expulsado en el partido del pasado fin de semana ante América. Luego de una entrada sobre Erick Sánchez, el peruano vio la tarjeta roja, la cual le impedirá estar en la visita ante Xolos. De igual forma, Gustavo Lema no podrá estar en el banquillo, pues también fue sancionado con el cartón rojo tras reclamar a Fernando Hernández el castigo sobre Quispe.

Lisandro Magallán sigue lesionado I IMAGO7

