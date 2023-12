Pumas: Gustavo Lema se queda como DT tras la salida de 'Turco' Mohamed

Despues de ocho meses, Antonio Mohamed se fue de Pumas y el nuevo técnico de los felinos es Gustavo Lema, quien fuera su auxiliar.

"Es por un tema de descanso mental para agarrar energía para estar en un club que demanda tanta energía como Pumas, ese es el motivo principal, quiero agradecerle a la directiva y una disculpa a la afición por no terminar lo que habíamos pactado, pero está en buenas manos el proyecto.

“La decisión se fue madurando sola con respecto a cómo me sentía. Cuando acabó el partido de Tigres, de regreso ya tenía más o menos pensado cómo me sentía. No fue una decisión tomada de repente, fue un poco madurada; Pumas ocupa un lugar lindo en mi corazón", dijo el 'Turco', quien tras compartir que no se despidió de los jugadores, aclaró que: "No voy a trabajar en otro equipo. Acá no hay propuesta de ningún club mexicano ni nada. Esas son mentiras.

"El club y yo tenemos firmado que no voy a dirigir en ningún club en México hasta el próximo verano, aproximadamente. Más que firmado está mi palabra".

Por su parte, Gustavo Lema, el nuevo entrenador, expresó la satisfacción que le da tomar la dirección técnica de Universidad.

"Simplemente quiero agradecer la generosidad de Antonio, estoy muy comprometido con la dirigencia y con el club por darme esta posibilidad, y agradecido con Antonio quien fue quien me empujó a tomar una decisión que me encanta y me desafía", indicó.

