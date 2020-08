Pumas: Johan Vásquez reveló que el equipo está a muerte con Andrés Lillini e Israel López

Si llega o no un entrenador nuevo a Pumas, es algo que no distrae a los jugadores, quienes aseguran ‘estar a muerte’ con el técnico interino Andrés Lillini, así lo aseguró Johan Vásquez, defensa auriazul, quien compartió qué es lo que el cuerpo técnico les ha transmitido para llevar un buen paso en el torneo.

“Estamos a las órdenes del profesor Lillini e Israel (López), si llega alguien más bienvenido y estaremos a sus órdenes. Con Lillini e Israel estamos a muerte; los profes nos han transmitido que tenemos que estar unidos, defender el escudo y la playera.

“No ha habido un cambio muy drástico ni nada, ellos nos han dado confianza al jugar, no fue un tema que cambiara las cosas de un día para otro porque son profesores de casa que saben lo que es la playera de Pumas y nos lo transmiten”, señaló.

En tanto, el zaguero central recalcó que si se da o no la llegada de otro entrenador, es algo que decide la directiva, mientras los jugadores siguen trabajando. Además de que no quiso responder si tendría que quedarse o no al frente del equipo el hasta ahora auxiliar Israel López.

“Es un tema que no nos corresponde, nuestro tema es en la cancha Israel y el profe Lillini lo han hecho bien, si cambian o no, no es nuestro tema, ellos van a tener su revancha y ojalá se les presente. Ahora a ellos les respondemos y no pensamos en si se pueden ir, repito, estamos a muerte con ellos”, dijo.

