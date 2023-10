Paciencia, trabajo, talento y seguridad, son parte de los factores que han contribuido a que Julio González esté haciendo realidad su sueño y haya dejado los sinsabores en el pasado. Y es que el arquero de Pumas está viviendo un momento inolvidable, ya que además de tener buenos resultados con los felinos, ha sido convocado por primera vez a la Selección Mexicana.

Pero su presente es para Julio sólo una consecuencia del trabajo que ha hecho a lo largo de su carrera, en la que ha tenido que lidiar con circunstancias que le ayudaron a ser paciente y siempre seguro de sí mismo.

“Mi objetivo es seguir jugando bien en Pumas y estoy seguro que si juego bien y mi equipo gana tengo muchas posibilidades para levantar la mano”, comentaba Julio a RÉCORD hace unos días, y cumplió su objetivo: “Hoy estoy disfrutando del trabajo que hice durante muchos años, agradecido con el club y mis compañeros. Me costó mucho llegar a donde estoy y me voy a aferrar; hoy estoy mostrando mi mejor versión”.

El acapulqueño sólo estaba a la espera de una oportunidad para demostrar su capacidad, ya que después de haberse formado en Santos Laguna, ahí mismo en Torreón, tuvo que aprender a hacer de la paciencia una virtud, pues primero fue suplente de Oswaldo Sánchez, después de Agustín Marchesín, y posteriormente en Pumas, de Alfredo Talavera.

“Tengo mucha hambre de demostrar lo que en muchos años por estar con grandes porteros no lo pude hacer porque no me dieron la oportunidad, y ahora que la tengo quiero demostrar el gran portero que soy, y trabajé mucho para estar donde estoy.

“Yo siempre he sido como una esponja, trato de aprender lo mejor de cada uno y todos han sido muy buena gente conmigo y creo que eso hoy en día me hace el portero que soy. Soy una persona más madura, que disfruta cada segundo que estoy en la cancha porque me costó muchísimo llegar a ser titular y trato de mostrar mis mejores virtudes para ayudar a mi equipo”, dijo a RÉCORD.

González probó de todo, pues también fue portero de Veracruz (2019), jugó en Liga de Ascenso con Tampico Madero (2018) e incluso en 2020 estuvo en el futbol español, en el Previano de la Tercera División, pero por la edad no pudo quedarse; sin embargo, todo le llegó en el momento preciso, ya que ahora además de ser el portero de uno de los grandes del futbol mexicano, es parte de la lista de la Selección Mexicana que en esta Fecha FIFA enfrentará a Ghana y Alemania en Estados Unidos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: SANTIAGO GIMÉNEZ TRAS DOBLETE CON FEYENOORD VS ZWOLLE: "VIVO EL MEJOR MOMENTO DE MI CARRERA"