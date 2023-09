Julio González, portero de Pumas, no se achica ante nadie, incluso ante América, ya que a pesar de que reconoció la calidad del plantel americanista, particularmente de los porteros Óscar Jiménez y Luis Malagón, quien está en duda de si será o no titular el sábado ante Universidad.

"América tiene dos grandes porteros, juegue Oscar o juegue Malagón, los dos son grandes porteros y quiero ganarles el sábado, esperemos que yo tenga una mejor actuación que ellos y nuestro equipo gane. Desearles lo mejor, pero que este sábado ganemos nosotros.

"A nadie le puede intimidar si eres futbolista profesional sino, no te dedicas a esto y la verdad que América tiene como he dicho grandes jugadores, pero nosotros también tenemos un buen plantel, tenemos grandes jugadores y en la construcción del equipo cada vez nos vemos mejor; va a ser un muy buen espectáculo el sábado y estoy convencido de que saldremos con los tres puntos", dijo en conferencia de prensa, al tiempo en que señaló que: "escuchar retumbar el Goya en el Azteca es algo que estoy seguro que el rival lo escucha y es una motivación enorme. Lo único que no es negociable en Pumas es la garra y la entrega".

Sigue la 'Chinomanía'

Al margen, Julio González volvió a ser cuestionado sobre el buen momento que atraviesa su compañero César Huerta.

Es un privilegio tenerlo de compañero, sabemos el nivel que está mostrando, lo disfrutamos y aprovechamos el buen momento que vive. Estamos muy felices por él, lo más importante del 'Chino' es que está muy centrado y como equipo lo disfrutamos", expresó.

