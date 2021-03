Pumas: La Rebel exigirá a sus integrantes cumplir reglas sanitarias en retorno a CU

Aunque todavía no hay una fecha de la reapertura de los estadios en la Ciudad de México, en La Rebel, barra de Pumas, están convencidos de que serán exigentes con sus integrantes para cuando se dé el retorno al Estadio Olímpico Universitario, así lo compartió con RÉCORD, ‘Jonh’, líder del grupo de animación quien dejó claro que para aquel aficionado que no cumpla las reglas que se pongan cuando regresen, no volverá a entrar a un partido.

“Cambio nuestra vida y tenemos que acoplarnos a la nueva normalidad. Sé que el regreso será difícil, pero esto no es un juego, tenemos que tomarlo con seriedad y de eso a seguirlo viendo desde casa, pues se tiene que concientizar a la gente y como decimos nosotros, no se les dicen las cosas dos veces, y somos tajantes".

“Hace meses platiqué con gente del club y se habló de cuándo pudiera regresar, se les comentó la posibilidad de las pruebas rápidas, cubrebocas obligatorio y otras reglas, porque si somos irresponsables y llevamos gente que no ha tenido precaución, es poner en riesgo a todos. Y para quien no cumpla, castigos no, simplemente que quien no cumpla, no volverá a entrar a un juego”, dijo a RÉCORD.

Incluso, el líder de La Rebel dejó claro que toda su gente estará enterada de las medidas que se tomen y se les hará pensar en que todo es por bien de los integrantes de la barra auriazul.

“Hay que tomar con calma el regreso por el bien de todos y de nuestra pasión. Tiene que ser un regreso escalonado, tranquilo, responsable, por el bien de la gente, yo creo que es bueno que los líderes ya vayamos hablando con la gente para que se enteren que debe ser un regreso con medidas tajantes porque no sería justo que por los que no respeten las reglas, no puedan ir los demás, tenemos que pensar en el otro integrante y todos tengamos chance de ir, y tal vez algún día estar todos juntos como antes de la pandemia”, señaló.

