Pumas: Lillini aseguró que Alfredo Talavera sí se vacunará contra Covid-19

Alfredo Talavera sí va a vacunarse contra el Covid-19, así lo aseguró Andrés Lillini, técnico de Pumas, quien fue cuestionado sobre la postura de su portero, al no ser partidario de las vacunas.

Incluso, el timonel auriazul reveló de manera personal, que a pesar de que en su familia tampoco se han vacunado, él ya lo hizo.

"Es un tema muy particular, sé que lo va a hacer, estuve hablado con él y sé que va a vacunarse, pero es un tema completamente personal.

"Más que nada uno se preocupa por la salud del ser humano, pero no he tenido grandes charlas del tema, él me ha dicho que lo hará en estos días pero no tengo una postura porque en mi casa no se vacunan, pero yo sí estoy vacunado", dijo.

El portero Alfredo Talavera no jugó los pasados Cuartos de Final de la Leagues Cup, cuando Pumad eliminó al New York City, debido a que se encontraba padeciendo Covid-19.

