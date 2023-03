Pumas: Santiago Trigos no baja los brazos y confía en el trabajo de Rafa Puente

Santiago Trigos reveló que le agrada el estilo de juego que ha mostrado Pumas en lo que va del torneo, ya que el equipo está pasando por un proceso con Rafa Puente, el cual tiene todo el apoyo del equipo para lo que resta del torneo.

"Si, me gusta, al final es lo que trabajamos y lo que hacemos todos los días. Obviamente también hay un rival, todos los partidos son diferentes, todas las circunstancias son diferentes y justamente en ese partido (contra Cruz Azul) jugamos defensivos porque llevábamos juegos que nos metían goles, que no nos salían las cosas como queríamos, quizás no merecíamos perder algunos partidos", destacó Trigos.

El futbolista auriazul agregó que este desempeño talvez no es el esperado, pero la realidad es que son detalles los que los alejan de sacar los resultados: "Sabemos que la visión no está quizás el desempeño de como jugamos, pero al final son detalles que pasan, trabajamos para eso y buscamos obviamente el cero atrás en el último partido. Fueron detalles por lo que no se nos dio, pero el funcionamiento que hicimos fue bastante bueno".

Respecto a los constantes abucheos que ha recibido Puente por parte de la afición universitaria, Trigos dejo claro que el estratega mexicano cuenta con el apoyo de toda la plantilla.

"Estamos con él, es un proyecto que nos agrada. Creo que son detalles los que no nos han dado los resultados que queremos. Estamos conscientes de eso (la molestia por parte de la afición) pero al final es un proceso, es un torneo que empezamos bien, luego fue bajando, pero es un proceso así son las cosas".

Con todo esto en mente, el canterano universitario tiene claro que en estos momentos el único objetivo del equipo es cerrar de lo mejor posible el Clausura 2023: "A veces estamos arriba y a veces estamos abajo, es cuestión de trabajar, de tomar el proceso como tiene que ser, a su tiempo, al final estamos trabajando para eso y esperamos cerrar el torneo de la mejor manera".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OSWALDO SÁNCHEZ SOBRE EL CLÁSICO NACIONAL: "NO VEO UN PARTIDO CON MUCHOS GOLES"