Bofo Bautista destaca el buen paso de Henry Martín con América: "Hay que apoyarlo"

Adolfo Bautista decidió aplaudir el buen paso de Henry Martín con América en la presente campaña, pero aseguró no quererlo en Chivas.

Actualmente Henry Martín no sólo es el mejor delantero mexicano en la LigaMX, sino que es el mejor delantero de la Liga, punto. El goleador de Chivas lidera la tabla de goleo por lo que el ‘Bofo’ decidió aplaudir su buen momento.

"Es un jugador mexicano y eso hay que destacar, porque si bien está en ese equipo que trae puro extranjero, que antes eran 3 o 5 extranjeros de calidad, hoy trae 10 o 15, y muchos petardos. Que esté jugando de titular y sea goleador es destacable. Como mexicano hay que apoyarlo”, expresó el exjugador en entrevista para Mediotiempo.

De la misma forma, el ídolo del Rebaño aseguró que a pesar de que Henry vive un gran momento no lo quiere ver vistiendo el uniforme de su exequipo.

"No. Yo no soy directivo, pero como Chiva de corazón, a mí no me gusta eso. Es una falta de respeto a los exjugadores y gente que le va a las Chivas. Que traigan americanistas, para mí es una falta de respeto. No ha funcionado, lo vimos anteriormente, han traído a ese tipo de jugadores y no han funcionado”, finalizó Bautista.

