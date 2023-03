Pumas se reencontrará con Tuca Ferretti y Memo Vázquez, sus últimos DTs campeones

El duelo de hoy entre Cruz Azul y Pumas será más especial porque La Máquina está al mando de quienes le dieron a Universidad sus dos últimos títulos (Clau. 09 y Clau. 11): Ricardo Ferretti y Guillermo Vázquez, técnico y auxiliar celestes respectivamente, y para personajes felinos como Mario Trejo y el exjugador Dante López, significan mucho.

"A los dos los queremos, es gente de mi familia, son muy significativos, son dos tipos que le han hecho muy bien al futbol mexicano y sobre todo a Pumas; me parece que era un buen momento para que hubieran regresado ambos, sé que hubieron acercamientos, pero no llegaron a un acuerdo y hubo otro club que tiene la visión, que los ha estudiado y los contrata. No duele, cada quien toma un camino, ahora están en Cruz Azul y harán cosas muy brillantes", dijo a RÉCORD el exdirectivo felino.

Por su parte, el paraguayo Dante López, quien fue delantero de Universidad en los dos Campeonatos, compartió lo que ambos técnicos le dejaron.

"Los dos significan mucho para mí por lo que fue mi carrera profesional en México.

"Los dos significan mucho para Universidad por el hecho de ser los últimos técnicos campeones y que además salieron campeones con un estilo de juego bien marcado. Ahora están en otro equipo y podrían tenerse sentimientos encontrados, porque por circunstancias de que no se diera su regreso, pero para los que fuimos sus futbolistas es muy bueno ver los de vuelta juntos", indicó.

