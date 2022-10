Pumas: Tuca Ferretti volverá a CU junto a Memo Vázquez

La prioridad de Pumas es ser campeones y por ello directiva auriazul apela a sus últimos campeones para que sean quienes levanten al equipo. Y es que RÉCORD confirmó que Ricardo Ferretti llegará con Guillermo Vázquez como auxiliar técnico, y con ello tendrán en el banquillo a los dos entrenadores artífices de sus últimos títulos: Clausura 2009 y Clausura 2011.

Luego de que se cesara a Andrés Lillini de la dirección técnica, la directiva auriazul encabezada por el presidente Leopoldo Silva y el vicepresidente deportivo Miguel Mejía Barón, se decidió, bajo la aprobación del rector de la UNAM, Enrique Graue.

Ricardo Ferretti, Guillermo Vázquez y todo el cuerpo técnico, serán presentados la próxima semana, aunque todavía no se define el día debido a que no se ha hecho oficial porque falta que terminen de ajustar el tema del sueldo de 'Tuca', porque a pesar de que sí será menor al que acostumbra percibir, todavía no queda cerrado.

