Pumas vs Chivas: Lillini aseguró que el partido contra el Rebaño fue como de Liguilla

A Pumas se le adelantó la Liguilla. Para el entrenador de los felinos, Andrés Lillini, los duelos contra Chivas y Cruz Azul son duelos con un nivel de exigencia similar a los de la Fiesta Grande, en donde quedó conforme tras la primera prueba frente al Guadalajara.

“Se los dije a los jugadores en la semana y en el descanso, es un partido que llegamos perdiendo 2 a 1. Estos 45 minutos se iba a ver el equipo para qué estaba y denuestra que es un equipo valiente, que va al frente, que no deja de querer ganar.

“El aficionado de Pumas debe estar muy identificado con estos chavos. El equipo no deja de producir cosas a la ofensiva, pero son partidos de Liguilla. Tuvimos uno con Chivas y tendremos uno con Cruz Azul”, explicó en conferencia.

El timonel de la escuadra auriazul está convencido de que los del Pedregal hicieron los méritos necesarios para poder quedarse con los tres puntos, ya que considera que se buscó más el triunfo que el Rebaño.

“Las impresiones son de un empate que no queríamos, que creo que en los 90 minutos hicimos algo más que el rival. Hicimos un buen segundo tiempo y tuvimos lapsos en los dos tiempos, en donde Chivas nos hace el primer gol por errores individuales.

“Hemos avanzado mucho en eso, traté de hacer cambios para buscar el partido. Con uno menos, faltando ocho minutos, siguieron pasando los laterales al equipo, no nos metimos atrás. Tenía la sensación de que íbamos a ganar el partido. El partido solo sirve para sumar, pero teníamos en la mente el ganarlo”, puntualizó.

Lillini lamentó que para el compromiso contra La Máquina tenga que hacer modificaciones nuevamente en su esquema debido a la expulsión de Alan Mozo, pero reveló que tratará de atacar a los celestes para causarles daño.

“Las expulsiones afectan porque tenemos que estar cambiando al equipo en una fecha en donde buscamos quedarnos en los primeros cuatro puestos cuando juguemos contra Cruz Azul.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RICARDO CADENA TRAS EMPATE VS PUMAS: 'ESTE PARTIDO ERA VITAL PARA SUBIR POSICIONES'

“Es un equipo que si te descuidas te hace goles. Debemos tener un sistema defensivo de once futbolistas de máxima concentración y atacarlos. No puede estar el rival en su área si no lo atacas”, concluyó.