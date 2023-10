¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre una posible sanción por camisa con la Virgen de Guadalupe?

"Ninguna, ninguna", fue la contundente respuesta de Antonio Mohamed, técnico de Pumas, al ser cuestionado sobre su opinión respecto a la posibilidad de ser multado al infringir el Reglamento de Sanciones con la camisa que portó durante el juego ante Rayados, la cual tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe y, por cierto, ya no portaba en la conferencia de prensa.

Al margen, el 'Turco' reconoció que la derrota 0-1 les dolió; sin embargo, sabe que van a levantarse y darle vuelta a la hoja, pues saben que el viernes tienen el partido ante Necaxa y tienen que recuperarse para sacar esos tres puntos.

"Es verdad que no hicimos un buen partido, pero no merecíamos perder, pero hay que aceptar la derrota, nos duele mucho la derrota, pero no te puedes descuidar.

"Cuando toca ganar o toca perder, con la misma humildad y la misma intensidad. Perder es parte del camino, este cachetazo, este golpe tiene que servir para mejorar y para entender que se puede perder en el último minuto, en el minuto cuatro, es un aprendizaje. No nos podemos lamentar por la derrota tenemos que seguir porque como digo siempre, las cuentas las haremos al final", expresó.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: LEWIS HAMILTON ENCIENDE LA PELEA CON CHECO PÉREZ POR EL SUBCAMPEONATO DE PILOTOS DE F1