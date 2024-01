"Llego a un club muy grande". A su llegada al aeropuerto de la CDMX, Rogelio Funes Mori confesó que está llegando a una institución muy grande y que está muy contento de la decisión que tomó.

"Muy contento, la verdad que con muchas ganas, es una oportunidad muy linda que toca ahora, vengo a un club muy grande, a una institución muy grande, con mucha historia y la verdad que estoy muy feliz", reveló el atacante argentino.

Funes Mori agregó que a pesar de los rumores que lo colocaban desde el torneo pasado con el equipo universitario, no hubo nada en concreto hasta este mercado invernal: "el semestre pasado solo eran sondeos, no fue nada concreto, yo todavía tenía contrato por un año con Monterrey, pero esta vez sí fue una oportunidad que cuando se me presentó la aproveché".

Dentro de los aspectos que favorecieron a que el seleccionado mexicano llegara con Los felinos está el proyecto deportivo, el técnico que ya lo conoce, la historia que tiene el club, los grandes jugadores que han pasado por este club y el interés que mostraron en él.

Finalmente, Rogelio Funes Mori señaló que hay decisiones que se tienen que respetar, esto sobre su salida de Monterrey: "obviamente hay decisiones que tengo que respetar, sin duda que Rayados es una etapa terminada, la verdad es que es un club en el que dicen las cosas bien, que voy a llevar siempre en mi corazón, pero ya es una etapa terminada".

