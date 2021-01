Ángel Sepúlveda: 'Adalid Maganda tenía temor de pitar contra Toluca'

Ángel Sepúlveda, delantero de Querétaro habló sobre la actuación del silbante Adalid Maganda en el partido donde su equipo enfrentó a Toluca y en el que terminaron viéndose afectados por las decisiones arbitrales.

Aunque aseguró que no le gusta responsabilizar al árbitro por la derrota, si declaró que Maganda tuvo miedo de pitarles.

"Es un tema que en lo personal no me gusta hablar, por ahí hablas un poco de más y todo es en contra (del arbitraje) no voy a responsabilizar al árbitro nada más de nuestra derrota, dejamos de hacer cosas, eso estuvo muy claro, pero sí tenía temor de pitar contra de ellos", aseguró Sepúlveda.

El atacante queretano destacó que su equipo busca dejar atrás el mal sabor de boca, ya que no recuperarán los puntos perdidos.

“A nosotros no nos van a devolver ni un punto, ni tres puntos, son cosas que debemos aprender, no frustrarnos con las decisiones arbitrales. Tenemos que dedicarnos a jugar, a pelear esos puntos dentro de la cancha como nos corresponde”, destacó.

