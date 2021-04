Pity Altamirano tras derrota vs Tigres: 'Es frustrante volver a perder en estas condiciones'

En Querétaro dolió la derrota contra Tigres, no solo porque pone en riesgo su participación en la siguiente fase, sino por la forma y el mometno en que les arrebataron los tres puntos de sus casa, Héctor Altamirano, entrenador de Gallos reconoció que salieron con un sabor de frutración.

“Una lástima porque creo que veníamos siendo un equipo muy sólido, perdemos el partido en los últimos minutos. Nosotros géneramos algunas ocasiones que no concretamos, pero es verdad que es frustrante volver a perder un partido en estas condiciones, en lo personal me frustra mucho, pero no queda más que darle la vuelta y seguir adelante”, señaló en conferencia de prensa el 'Pity'.

“Si no concretas las jugadas y no las aprovechas, das oportunidad a que el rival aproveche las suyas y ellos en una jugada a balón parado nos ganan, se escucha muy trillado, pero la única forma que tenemos para darle vuelta es trabajando”, añadió.

Sin embargo, el timonel queretano es optimista y aseguró que mientras exista posibilidad de seguir adelante en el certamen, pelearán hasta el final.

“Nostros tenemos que encontrar un equilibrio y ver cuales son nuestras deficiencias, pero tenemos la oportunidad de seguir peleando y mientras tengamos vida así será, aunque sabemos que debemos de encontrar una mejor versión, pero seguimos enfocados en acceder al Repechaje”, confirmó Altamirano.

