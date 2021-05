Querétaro: Antonio Valencia anunció su retiro del futbol profesional

Un grande del futbol mundial ha decidido 'colgar los botines'. El ecuatoriano Antonio Valencia, que llegó este Guardianes 2021 al futbol mexicano con Gallos Blancos de Querétaro, ha dado a conocer su retiro del balompié.

A través de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter, el Tren informó sobre su adiós al futbol, mencionó a todos los equipos donde militó y se dijo agradecido por cada oportunidad que tuvo para ser feliz.

"No pensé que este momento llegaría tan pronto, pero mi cuerpo me ha pedido que tome esta decisión. Quiero agradecer a todos los que han sido parte de mi carrera y de mi vida", mencionó Valencia.

A todos los que me han sido parte de mi vida pic.twitter.com/FbQI0KMGNw — Antonio Valencia (@anto_v25) May 12, 2021

"Cómo lo dijo el doctor, esta lesión (rodilla) comenzó cuando tenía 29 años. Seguí entrenando, me operé, y no sirvió la operación. El dolor aparecía más y ahora es el momento de decir adiós. Siempre quise dar lo mejor de mí. Quiero agradecerle a Manuel por haberme ofrecido otro año de contrato aquí, pero siempre me he manejado correctamente. Siempre estaré agradecido con el equipo y quiero agradecerles a todos los equipos que defendí la camiseta", dijo en conferencia de prensa.

El último club donde miitó Valencia, el Querétaro, no dejó pasar a oportunidad para despedirse del lateral y agradecerle por su profesionalismo, disciplina y talento.

Hoy un grande anuncia su adiós de las canchas. Gracias @anto_v25 por ser un ejemplo de profesionalismo, disciplina y talento. Llenaste de orgullo a tu país y a estos colores. Sigue su despedida en vivo a través de nuestra página en Facebook. #orgullodegallo — Club_Queretaro (@Club_Queretaro) May 12, 2021

"Hoy un grande anuncia su adiós de las canchas. Gracias Antonio Valencia por ser un ejemplo de profesionalismo, disciplina y talento. Llenaste de orgullo a tu país y a estos colores.

