Querétaro: Cristante, en busca de su primer triunfo como DT de Gallos Blancos ante Pachuca

Querétaro se presentará ante el Pachuca con el anhelo de poder registrar su primer triunfo de este Clausura 2022 y las esperanzas están puestas en su nuevo director técnico, Hernán Cristante, quien debutará en el banquillo de los albiazules.

Luego de su paso por Toluca, Cristante no se alejó del futbol mexicano y ahora tiene una misión complicada pero no imposible: mejorar el paso de los Gallos Blancos, que al momento son penúltimos de la clasificación con apenas dos puntos, pero a pesar de los resultados poco favorables, el entrenador aseguró que no necesita paciencia para sacar al equipo de este bache.

"Tampoco la quiero tener (paciencia), es así y es nuestra realidad. Tenemos que encontrar y ofrecer resultados de manera inmediata. Mi argumento es que el equipo tiene hoy a los jugadores para desarrollar un juego competitivo", dijo el entrenador sudamericano en conferencia de prensa.

Y aunque los Tuzos, sus próximos rivales, se ubican sextos de la clasificación y apenas han perdido en una ocasión, Cristante aseguró que su equipo tiene la calidad suficiente para competirle a cualquier contrario y no descansarán hasta cumplir el objetivo de estar entre los primeros lugares.

"Con este equipo tengo que competirle al que se me presente, es responsabilidad mía. No tengo excusa, tengo que llevar a los jugadores hasta arriba. No estoy tomando a un equipo de la Sub 20, sino a un equipo de Primera División", manifestó.

Cabe destacar que éste será el segundo partido que los hidalguenses encaren en casa y el único juego que disputaron en calidad de locales lo ganaron por marcador de 2-1 ante el Guadalajara, por lo que Querétaro deberá imponer condiciones para conseguir llevarse las tres unidades.

