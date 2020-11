Querétaro: Sub 17 no logró ganar ningún partido del Guardianes 2020

Luego de perder este viernes contra Mazatlán FC, Querétaro sumó su partido 17 del torneo sin ganar, convirtiendose de esta forma en el único equipo que no logró la victoria en el Guardianes 2020.

Tras 17 jornadas, los Gallos Blancos no pudieron derrotar a ningún equipo durante este torneo, pues sumaron siete empates y 10 cotejos perdidos.

Además de no conocer el triunfo, el equipo emplumado también se colocó momentáneamente como último de la tabla general con tan solo siete puntos, por detrás de FC Juárez y Atlético de San Luis.

Aunque parecía que este 13 de noviembre romperían la mala racha ante el equipo sinaloense no fue así, pues fueron remontados en la recta final del partido, perdiendo 1-2 en casa.

Esto no ocurría desde hace seis años, cuando en el Clausura 2014, los Tiburones Rojos del Veracruz Sub 17 no lograron ganar ningún partido.

