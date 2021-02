Félix Torres: Irarragorri pidió un alto al racismo tras el acto ofensivo contra su jugador

Unido contra la discriminación racial. Luego de que Matheus Doria, jugador Santos, denunció un acto de racismo en contra su compañero Félix Torres, durante el descalabro de los Guerreros en la Jornada 7 del Guardianes 2021 ante el Atlético de San Luis, Alejandro Irarragorri, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, mostró su inconformidad tras el acto ofensivo.

A través de redes sociales, el mandatario pidió un alto a este tipo de prácticas que únicamente alimentan el 'odio' y ensucian la 'magia' del desarrollo del futbol nacional.

"NO AL RACISMO , entrar al vestidor y ver a un jugador llorando por los insultos recibidos es realmente lamentable", externó Alejandro Irarragorri.

NO AL RACISMO , entrar al vestidor y ver a un jugador llorando por los insultos recibidos es realmente lamentable — Ale Irarragorri (@Irarragorri) February 19, 2021

Cabe recordar que tras el juego, Matheus Doria alzó la voz por un compañero y pidió un fin a este tipo de ofensas arcaicas.

"No se puede permitir que gente de afuera influencie y que haya racismo. Mi compañero Félix Torres está llorando en el vestidor, no puede pasar en ningún lado, por favor revisen las cámaras, hubo actos de racismo, todos somos iguales, eso ya quedó, es antiguo, venimos a hacer nuestro trabajo y los de afuera no pueden hacer eso", expresó en la conferencia de prensa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLÉTICO SAN LUIS: DERROTÓ A SANTOS EN UN PARTIDO LLENO DE CONATOS DE BRONCA, EXPULSIONES Y FALTAS