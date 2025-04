Fernando Ortiz pone en duda su continuidad con Santos, pero "tiene fuerza para seguir"

Una derrota más. Luego de perder 2-0 ante Pumas, el director técnico de Santos Laguna, Fernando Ortiz, negó saber sobre su continuidad para el Apertura 2025. Sin embargo, dejó claro que tiene la intención de revertir la situación del club en Liga MX.

En este Clausura 2025, el equipo de la Comarca marcha en último lugar con apenas siete puntos de 48 posibles. Ha perdido 13 partidos de 16, con lo que ya establecido una marca de más derrotas en un torneo corto de Liga MX. Incluso, la escuadra no ganó hasta después de nueve partidos.

El Tano, en el Olímpico Universitario I IMAGO7

El 'Tano' analizará su permanencia en Santos

Ante esta situación, Fernando Ortiz no aseguró su continuidad para el próximo torneo. De igual manera, señaló que al finalizar este Clausura 2025, junto con su cuerpo técnico hará un análisis de que le conviene tanto a ellos como al equipo y se tomará una decisión que beneficie a ambas partes.

"Muchas fechas y no logramos los resultados. El equipo siempre sale a dar la cara y nunca se trata de tirar para atrás. A veces no se dan los resultados. No sé si el domingo será mi último partido (con Santos), analizaré cuando a mi cuerpo técnico y pensaré que es lo mejor para la institución. Si soy yo el equivocado y estoy en un lugar donde no tenga que estar, estaré tranquilo", comentó.

Los Guerreros cayeron ante Pumas este miércoles I IMAGO7

'Tengo fuerzas para seguir': 'Tano' Ortiz

Sobre si tiene ganas de seguir, 'Tano' afirmó que le quedan fuerzas para continuar y cuenta con la misma energía desde el primer día que pisó Torreón. Asimismo, dejó claro que quiere estar presente cuando la situación desfavorable cambie para Santos.

"Amo mi profesión y fuerzas siempre tengo cuando hay buena intención de querer hacer algo diferente y voy a seguir trabajando. Yo tengo la misma fuerza del día que puse Torreón y esperemos que se pueda dar ese cambio", agregó.

El técnico argentino da indicaciones en la CDMX I IMAGO7