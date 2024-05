Harold Preciado viola estatutos de FIFA al entrenar con Deportivo Cali pese a dar positivo en dopaje

Luego de que el pasado 7 de marzo se anunciara que el delantero de Santos Laguna, Harold Preciado, fuera suspendido por dar positivo en una prueba de control antidopaje, Diana Pérez reveló en el programa de Los Informantes de RÉCORD+ que el delantero colombiano abandonó el país y se encuentra entrenando con el Deportivo Cali en su país.

“El está esperando a que se abra la prueba b, la situación es que Harold se regresó a Colombia y se encuentra entrenando con el Deportivo Cali, algo que no podría hacer porque los estatutos de FIFA dicen que un jugador que haya dado positivo no puede entrenar en instalaciones de clubes que estén afiliados al máximo organismo”, informó Diana Pérez.

Santos Laguna aún es dueño de su carta y a pesar de que existan intenciones de desprenderse del jugador, Harold no puede integrarse a los entrenamientos del Deportivo Cali, pues se encuentra momentáneamente suspendido hasta se haya resultados por parte de la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) de la prueba b y se determine una sanción oficial.

De igual forma Diana Pérez también reveló en Los Informantes que la sustancia a la que el delantero de Santos dio positivo no está relacionada a algún tipo de medicamento que haya ingerido por enfermedad o accidentalmente, sino que se trata de algo para mejorar el rendimiento.

“El da positivo a esteroides y la sustancia de esteroides no coincide con ningún medicamento, él decía ‘tomé un medicamento porque me sentía mal’, pero la sustancia no coincide (con la versión de jugador)”, concluyó Diana Pérez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL CAMBIARÁ SU CALENDARIO EN LIGUILLA, DONDE SE MEDIRÁ A PACHUCA O PUMAS

Hasta el momento no hay fecha definida para revelación del resultado de la prueba de respaldo de Harold Preciado, pero de salir positiva por segunda ocasión, Harold Preciado podría recibir una sanción de hasta dos años de inhabilitación para jugar futbol de manera profesional.