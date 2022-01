Matheus Doria sobre la salida de Alessio Da Cruz: "Nunca quiso estar con nosotros"

Matheus Doria, defensa del Santos Laguna aseguró que la ausencia de Alessio Da Cruz no representa una gran baja para la escuadra ya que dejó muy claro que el neerlandés no estaba comprometido con el club y mucho menos con los compañeros.

"La ausencia de Alessio no se siente. Nunca quiso aprender el idioma, nunca quiso estar con nosotros, así que no pesa su ausencia", comentó en conferencia de prensa.

La salida de Da Cruz se dio cuando el anterior timonel Guillermo Almada anunció la separación de futbolista por varias indisciplinas, situación que más tarde haría oficial el presidente de los Guerreros al informar que el delantero firmaría con el Vicenza de la Serie B italiana.

Da Cruz llegó a Santos como préstamo en el Grita México Apertura 2021 procedente del Parma de Italia, durante el torneo el futbolista jugó 8 partidos y logró firmar 3 dianas.

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los aficionados que me han apoyado incondicionalmente desde mi llegada. Gracias a ustedes, pronto comencé a sentirme como en casa en La Laguna. No he conocido mejores aficionados en mi carrera y les deseo lo mejor para el futuro”, escribió Alessio en su cuenta de Instagram cuando salió en noviembre del 2021.

