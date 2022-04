Tigres: Buscará la victoria ante Tijuana para aspirar al liderato del Clausura 2022

Tigres persigue de cerca el liderato y al momento son sólo dos puntos los que les separan del primer lugar de la clasificación, puesto que al momento ocupa Pachuca, por lo que ganar ante Xolos de Tijuana, será primordial para que los felinos aspiren a adueñarse de la cabeza de grupo.

Los Xolos han tenido altibajos en la presente campaña y aunque llegarán de haber obtenido un triunfo en su último encuentro, el conjunto fronterizo no ha conseguido ganarle a los universitarios en los dos recientes partidos que han protagonizado, pero esto no es motivo para demeritar al rival, así lo consideró el entrenador Miguel Herrera.

“Xolos es un equipo que tiene muy buenos partidos, más buenos que malos. Es un equipo que de repente se descuida, pero me parece que tiene buenos jugadores, no va a ser fácil, hay que jugar los partidos para ganarlos”, declaró en conferencia de prensa.

Sin embargo, el objetivo está claro para los regiomontanos: llegar al superliderato y para lograrlo se necesita de un trabajo en conjunto, así lo consideró el ‘Piojo’ quien responsabilizó tanto a los jugadores como al cuerpo técnico de estar en lo más alto de la tabla general y evitar caer en exceso de confianza tras el buen paso que han registrado, pues llevan ocho juegos al hilo sin probar derrota.

“Es una meta, queremos estar en la parte de arriba de la tabla. Trabajamos en no bajar los brazos, para mantener el nivel que traen los muchachos. Es responsabilidad del cuerpo técnico que no se caigan, que no se confíen, seguimos en ese tenor”, manifestó.

