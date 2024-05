Dante Siboldi confía conseguirán el pase a pesar de la derrota: 'Estamos acostumbrados a salir de esta'

Este jueves se disputó la ida de los Cuartos de Final entre Tigres y Rayados desde el Estadio Universitario, donde los dirigidos por Robert Dante Siboldi sufrieron la derrota 1-2. Al término del encuentro, el estratega uruguayo declaró que su equipo está acostumbrado a esta clase de panoramas y que confían en la remontada.

“Tristes por el resultado porque queríamos regalarle a nuestra gente que llenó el estadio el triunfo, nos tocó perder y tenemos todo cuesta arriba pero este equipo está acostumbrado a salir de esta, iremos a su estadio y a darlo todo, a partirnos la madre y buscar sacar el resultado, de seguir avanzando, la ilusión y confianza están intactas, nos motiva más, es un gran reto para enfrentar el siguiente partido, en su cancha supimos ir adelante en el marcador, sabiendo de que podemos hacer daño allá, encarar este partido y a darlo todo”, dijo Siboldi.

Además de dar este mensaje de aliento a sus jugadores y aficionados, Robert comentó que por el momento, siente impotencia por no haberte dado el triunfo a su gente, sin embargo, está seguro que en el Gigante de Acero conseguirán el resultado que necesitan.

“La bronca y calentura, impotencia de no poder ganar y sacar ventaja aquí para ir al estadio de ellos y poder hacer un buen partido para avanzar, faltan 90 minutos y todo puede pasar todavía, me quedo con la actitud, no tuvimos de repente nuestro mejor partido o momento, pero la actitud de no bajar los brazos nunca estuvieron en el juego, no tengo duda de que podamos sacar un buen resultado allá”, agregó el estratega de los Tigres.

