Fernando Gorriarán rechaza oferta de la MLS para seguir en Tigres

Tigre para rato. Previo a disputar el partido de Vuelta ante Necaxa y con el objetivo de avanzar a las Semifinales de la Liguilla, Fernando Gorriarán confirmó su continuidad en Tigres, esto a pesar de que en las últimas semanas ha existido un equipo de la MLS que lanzó una importante oferta por él.

Gorriarán quiere seguir siendo jugador de Tigres | IMAGO7

En entrevista para ESPN, Fernando Gorriarán aseguró que se siente feliz siendo jugador de Tigres y a pesar de que aún tiene un año más de contrato, tiene en mente extender su contrato con el conjunto felino para continuar por más años en la institución.

"No, no me iría de Tigres. Es real la oferta de la MLS, pero yo siempre dije que estoy muy contento acá, me quiero quedar acá, ojalá que pueda renovar pronto. No he hablado con nadie todavía, me queda un año y medio de contrato, tenía esa oferta al finalizar el torneo pero yo me quiero quedar.

Fernando Gorriarán, atacante de Tigres | IMAGO7

Fernando Gorriarán revala como es tener a Guido Pizarro como DT

El atacante argentino también reveló como fue la transición de Guido Pizarro de jugador a entrenador, señalando que todo el vestidor ha sabido respetar la jerarquía de su nuevo estratega, quien hasta hace poco era uno más del vestidor.

"Tanto él como todo el grupo ha sabido diferenciar esos limites (ahora que Guido Pizarro es entrenador), si me tiene que regañar me regañar o a cualquiera, eso es importante porque nadie se confundió", declaró.

