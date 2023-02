Gignac: 'Los horarios de Pumas y Toluca no son para el espectáculo; la adaptación está cabr...'

Este sábado, Tigres visitará el Estadio Azteca para jugar ante Cruz Azul y aunque el partido es por la noche y no al mediodía, los 2,240 metros de altura de la Ciudad de México siempre son un factor que termina por influir en el desempeño de los visitantes y eso lo sabe muy bien André-Pierre Gignac, quien habló al respecto y aprovechó para quejarse de los equipos que juegan a las 12 del día.

“Jugar en la altura, a mediodía en C.U. o en Toluca no es nada padre para el espectáculo en la Liga, hay que decir las cosas y no tengo nada en contra de esos clubes. La verdad que ya me siento mejor (cuando juego en la altura), pero los 15 o 20 minutos te cuesta, después es mejor, pero eso fue lo más difícil de la adaptación de los clubes rivales”, sentenció el ‘Bomboro’.

Así mismo confesó que tiene en casa un aparato especial en donde puede simular diferentes alturas como la de la CDMX, por lo que es una de las mejores inversiones que ha hecho para su carrera.

“Cuando supe que había una máquina donde se podía trabajar en la altura y la compré, hice una inversión”, contó el francés en entrevista con TUDN

