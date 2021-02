Nahuel aseguró que no les obsesiona ser un equipo grande: 'No entramos en la discusión'

A Nahuel Guzmán no le obsesiona que los Tigres sean conciderados un equipo grande del futbol mexicano, pero reconoció que han trabajado a la par de los clubes más importantes del país.

"No (les obsesiona ser grandes). No entramos en esa discusión, solo jugamos a la pelota, nos alineamos a lo que quiere el club y nuestro entrenador, lo demás no nos corresponde. Tratamos de representar al club de la mejor forma y el tiempo lo dirá", aseguró el Nahuel en conferencia de prensa.

"Tigres ha ido creciendo, nosotros hemos crecido con Tigres y si bien hay equipos con el doble de historia, hemos estado a la par de ellos. Este Tigres ha trascendido de mucha gente y del futbol mexicano", destacó.

El portero Felino también pidió disculpas a la afición que se haya sentido ofendida por sus declaraciones donde decía que no querían que seguidores de otros equipos los apoyaran.

"Si alguien se sintió ofendido o irritado con algunas declaraciones, pedirle perdón, pero siento que sí, nosotros representamos a Tigres, a la Liga MX y a Concacaf, además de la gente que está detrás de nosotros, familias, trabajadores. Pero que mi declaración o la de Guido le haya dado oportunidad a mucha gente de decir lo que se le cantó, se me hace injusto", sentenció.

