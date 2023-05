Samir de Souza 'explotó' contra Diego Lainez en el Tigres vs Toluca: “No te quedes parado”

A pesar de que Tigres venció 4-1 al Toluca y tiene medio boleto a las Semifinales del Clausura 2023, no todo fue felicidad en el conjunto felino, pues Samir de Souzo tuvo un 'encontronazo' con Diego Lainez.

Todo sucedió después de una jugada en la que Carlos Orrantía se llevó a Lainez, quien no siguió la marca y le dejó la responsabilidad a su compañero en la defensa.

Sin embargo, esto no cayó bien en Samir, pues aunque la jugada no pasó a mayores, no se contuvo y le gritó a Diego Lainez al decirle: "No te quedes parado".

Esta no es la primera vez que el joven mexicano es regañado por un compañero con más experiencia, pues durante el torneo tuvo un encontronazo con André-Pierre Gignac.

