Tigres: Carlos González reconoció que le ha costado la adaptación con los felinos

Carlos González está consciente de que el rendimiento que ha tenido en Tigres, no es el que se esperaba; sin embargo, el delantero paraguayo dejó claro que su trabajo dará frutos muy pronto y se reencontrará con el gol tal y como ocurrió con Pumas hasta hace no mucho.

“Me ha costado, hay que ser realistas, no ha sido fácil. Estos cuatro meses que llevo en Tigres he estado batallando. Es cuestión de adaptación y por ende creo que mi rendimiento se ha modificado porque también hay que adaptarse a un sistema de juego, pero voy agarrándole la ‘onda’ a Tigres.

“No es lo mismo verlos (a Tigres) jugar que jugar con ellos, pero estoy muy contento y hay que tener paciencia, ser perseverante porque ya va a tocar mi momento; sé que la afición de Tigres es muy exigente y hay críticas, pero llegará mi momento”, dijo a RÉCORD.

Incluso, ‘Charly’ compartió que el técnico Ricardo Ferretti se ha mantenido pendiente de su adaptación, pues siempre lo quiso en su plantel. Además de que el jugador aseguró que debe esforzarse más para devolverle al ‘Tuca’ la confianza que le da.

"El es una de las personas que siempre me ha insistido, que siempre quiso contar conmigo y por muchos motivos no se había dado, pero ahora se pudo dar y por supuesto que desde que he llegado me ha dado confianza.

“Soy un de los jugadores que desde que he llegado he tenido bastantes minutos que no es normal en Tigres cuando eres nuevo, y eso lo valoro mucho y por supuesto que quiero devolverlo”, señaló.

