Tigres: Piojo reveló por qué Gignac regañó al doctor de conmociones

La Vuelta de Semifinales entre León y Tigres dio mucho de qué hablar. Uno de los sucesos más comentados fue que Gignac regañara al doctor de la Liga MX, el profesional externo que está encargado de llevar a cabo el protocolo de conmociones.

A casi una semana de la eliminación, Miguel Herrera, el técnico de los felinos, reveló que fue lo que hizo que el ‘Bombero’ estallara en contra del doctor Armando Ruiz.

“Yo le pregunté al doctor de nosotros (Rubén González) porque él también estaba muy enojado con el doctor de la Liga (Armando Ruiz) Me parece que el doctor (el de conmoción) está manejado por el equipo local, y en eso no puede caer. Me parece que es un chavo, no se ve que sea un doctor con experiencia, aunque no dudo de su capacidad”, explicó el Piojo en entrevista con la RG de Monterrey.

Herrera explicó que el francés ‘estalló’ después del último cuestionamiento del protocolo, pues no había manera de que Sánchez Purata, quien venía de un choque de cabezas, supiera la respuesta.

“Él (el doctor de la Liga) le pregunta a los jugadores ‘¿Cómo te llamas?, cualquier cosa para ver si su cabeza está lúcida y la última pregunta fue: ‘¿Es tiro de esquina o no tiro de esquina?’ Y Purata le contestó ‘no sé’, pero pues no sé porque no sé si el árbitro marcó saque de meta o tiro de esquina.

“Entonces Gignac le dice ‘¿Cómo le preguntas eso?, él no sabe para dónde salió la pelota, fue un choque de cabezas ya te contestó todo’ y el doctor le respondía ’tiene que salir’, por eso Gignac se molesta porque además era tiro de esquina en contra nuestra”, explicó Miguel.

“El doctor nuestro (de Tigres) le dijo (al de conmociones) ‘oye, pregúntale algo más coherente, esa no puede contestarla. Le contestó seis preguntas y porque no le contestó una, lo sacó de la cancha. Esa era la molestia”, agregó sobre el incidente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIGUEL HERRERA: 'NUNCA FUIMOS A FESTEJARLES UN GOL, AQUÍ NOS AVENTARON DE TODO Y NOS EMPUJARON'