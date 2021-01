Tuca Ferretti sobre resultados en el Mundial de Clubes: 'No nos gusta andar cacareando cosas'

Tigres ya piensa en el Mundial de Clubes que iniciará la próxima semana y Ricardo Ferretti habló sobre el papel que harán en el torneo internacional aclarando que no van a 'hablar de más' y se van a concentrar en los partidos.

"Nosotros no somos una institución ni somos un equipo de andar cacareando cosas que no nos interesan. Lo que realmente nos importa es ir a la cancha y buscar este resultado que es satisfactorio para la institución, para nuestros aficionados y para nosotros", aseguró en entrevista con Fox Sports.

Asimismo, el técnico de los universitarios aclaró que sí le importa la internacionalización de los felinos, contrario a lo que muchos piensan.

"Creo que el comentario surgió de una eliminatoria que perdimos contra un equipo chileno y, naturalmente, solo se enfocaron a la eliminación (...) de ahí en adelante, la historia esta de que no me interesaba se acrecentó (...) Aún perdiendo tres finales (internacionales) seguían diciendo que no nos interesaba y es totalmente falso ", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PIOJO HERRERA: 'NO HE TOCADO FONDO, LO DE AMÉRICA NO ES COMO CUANDO ME CORRIERON DEL TRI'