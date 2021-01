Marco Fabián: 'No puedo asegurar, pero a veces sí hay favoritismo para los 'Grandes''

Marco Fabián considera que hay ocasiones en que la camiseta sí pesa en el futbol mexicano. El mediocampista de Bravos no puede asegurar que hay favoritismo para los 'grandes', aunque considera que los errores deberían ser menos con el uso de la tecnología.

“Obviamente sí, yo estuve muchos años en Chivas y luego Cruz Azul, hoy estoy en Juárez. Quizás no debiera de ser así, pero tampoco lo puedo asegurar. Pero a veces sí existe a lo mejor pequeños detalles, que puede que se salten o que no se vean.

“Una presión de lado de donde están equipos grandes con equipos nuevos o que no están a la par sobre todo en la historia. Pero al final esos temas dentro de la cancha”, aseguró el atacante en charla con RÉCORD.

El ex jugador del Eintracht Frankfurt no aseguró que haya tendencia en favor de los clubes de mayor jerarquía histórica, aunque los errores deberían ser menos frecuentes.

“Siempre he dicho, no sé si existan o no, no sé absolutamente nada, pero al final todos son humanos, tienen errores que hoy en día, con tanta tecnología que se ha puesto en el futbol creo que son menos las opciones de errores que debe de haber. Esos ya son temas de ellos, solamente ellos saben si realmente favorecen o no a los grandes”, explicó.

Fabián de la Mora aseguró que para él sí es especial el enfrentarse a América y unos días después a Chivas, lo que es una motivación extra, aunque no por eso es más importante que el resto de partidos del calendario.

“Sí es especial enfrentarte a los equipos de más historia y equipos grandes, pero no tienes que prepararlo diferente, creo que cada partido debe ser importantísimo, pensar en como si fuera una Final en salir a darlo todo, pensar en ganar.

“Obviamente sí hay un plus, siempre viste jugar contra equipos grandes, historias que hay detrás, estadios con mucha historia. Es muy importante siempre y hay un extra de motivación. Debemos ser conscientes y debemos jugar a ganar”, concluyó.