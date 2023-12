'Turco' Mohamed reconoce a Gignac como el mejor jugador de la década: "Tiene mucha jerarquía"

El mejor jugador de la última década. Previo a la vuelta de las Semifinales ante Tigres, Antonio Mohamed (DT de Pumas) reconoció la jerarquía que tiene André-Pierre Gignac, a tal punto que lo consideró el mejor jugador de la última década en la Liga MX.

"Gignac tiene mucha jerarquía, sin duda yo creo que es el mejor jugador de los últimos diez años de la liga... Gignac es Gignac y más en su casa, tenemos que estar preparados, aunque no juegue", puntualizó el Turco Mohamed.

Cabe destacar que el delantero francés aún no se encuentra al cien para poder disputar este compromiso debido a las molestias que tiene en la pubalgia, todo parece indicar que si llega a aparecer este compromiso, será desde el banquillo de suplentes; sin embargo, su ataque no se verá mermado, ya que cuentan con Nico Ibáñez. "Si no está él, está Ibáñez, que fue el goleador de este torneo para Tigres, fue el campeón de goleo con Pachuca, no cambia mucho, solo la jerarquía", comentó Mohamed.

Por otra parte, el director técnico argentino también dejó claro que no le preocupa el reloj: "Tigres va a jugar como juega siempre, tiene mucha experiencia en este tipo de partidos, creo que va a buscar dar el golpe de nocaut, tenemos que estar muy sólidos. El reloj no me preocupa, a mí me parece que mientras el marcador esté en cero tenemos posibilidad".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡NI LA LLUVIA LOS DETIENE! AFICIÓN DE AMÉRICA HIZO UNA GRAN FIESTA AFUERA DEL ESTADIO AZTECA