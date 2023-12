¡Sin el goleador! Gignac apunta a iniciar en la banca ante Pumas en 'El Volcán'

André-Pierre Gignac llegó a 199 goles con Tigres en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final contra Puebla. Sin embargo, el ansiado gol 200 se le negó en esa serie y ahora parece que tendrá que prolongar un poco más la espera, quizás hasta una hipotética final.

Debido a la pubalgia de la cual no se ha recuperado por completo, el francés se perdió la Ida de la Semifinal ante Pumas. Y aunque este viernes llegó a la concentración de su equipo en Nuevo León, parece que todavía no está listo, al menos no para salir de inicio en el juego de Vuelta este domingo en el Estadio Universitario.

De acuerdo con TUDN, Gignac no inició el entrenamiento de este sábado y trabajo por separado en el gimnasio y en ejercicios de terapia. A pesar de ello, Robert Dante Siboldi sí lo tiene contemplado para la convocatoria, por lo que el francés saldría a la banca de inicio en 'El Volcán'.

Con ello, también se respetaría el buen momento que atraviesa Nicolás Ibáñez, que ha sabido asumir el rol de goleador en Liguilla y que ante Puebla marcó un golazo de chilena. Contra los Pumas también tuvo un gran remate de tijera, pero el balón pegó en el poste.

En caso de que Gignac no inicie el juego, sería una buena noticia para los de la UNAM, que desde el Apertura 2015 han recibido 17 goles del atacante galo (la mayor cantidad para un club de Liga MX), y que este domingo llegan con la necesidad de remontar el 0-1 de la Ida para clasificar a la Final.

