Pablo Guede tras caída ante Pachuca: 'Increíble que nos vayamos sin nada de este partido'

Pablo Guede quedó molesto después de la derrota de Xolos (2-1) con Pachuca. Y es que a decir del entrenador de Tijuana, el no ser precisos en los detalles, es lo que a él y su equipo les está costando los partidos, como ocurrió en esta ocasión.

"Es increíble que nos vayamos sin nada de este partido, creo que tuvimos el dominio, llegamos cuando pudimos, encontramos los espacios, pero al nivel que estamos son los detalles lo que te marca la diferencia y terminas perdiendo un partido que creo que lo teníamos controlado porque de dos errores nuestros vienen dos goles de ellos y no lo podemos permitir", dijo.

En tanto, el técnico de la escuadra fronteriza reconoció que tienen que trabajar para dejar de cometer errores, pero sobre todo en que sus jugadores ya no ‘regalen’ los goles como lo hicieron ante los Tuzos.

"No fallar los controles, con eso me alcanza y me sobra. Al principio no regalábamos los goles y ahora sí los regalamos, es así, hoy salimos y les regalamos los goles que nos meten.

"Antes era mérito de los contrarios cuando nos metían goles, no podemos cometer los errores que cometemos porque los terminas pagando y eso no se puede permitir. A partir de ahí todo lo que generes y hagas para dañar al rival se desvanece en la nada como ahora nos pasó", expresó.

