'Piojo' Herrera tras la goleada de Xolos ante Juárez: "Hoy fue un partido atípico"

Los Xolos de Tijuana vencieron 5-1 a los Bravos de Juárez en el duelo correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2023. Tras la goleada en el Estadio Caliente, Miguel Herrera, estratega de los fronterizos, señaló que la victoria no fue cuestión de suerte.

Durante la conferencia de prensa post partido, el 'Piojo' Herrera resaltó el trabajo que ha llevado a cabo su equipo para mejorar en el torneo, lo cual ya rindió frutos tras esta goleada ante La Franja. Asimismo, el estratega mexicano hizo énfasis en la contundencia en ataque de los Xolos durante este juego.

Y es que en un lapso de 12 minutos, los comandados por Herrera marcaron cuatro goles, para así consumar la remontada y la victoria ante Bravos de Juárez.

"No pasa por suerte, pasa por lo que venimos trabajando. El equipo se ha ido encontrando cada día mejor. Lo he dicho muchas veces, jugamos bien, pero teníamos errores y distracciones. No estabamos siendo contundentes. Hoy fue un partido atípico, la contundencia brilló, la que pateabamos iba a la portería", declaró Herrera en conferencia de prensa.

A pesar de la victoria, Miguel habló sobre el arbitraje y se mostró incrédulo sobre el tiempo de compensación en el segundo tiempo, pues el árbitro central añadió 10 minutos, algo que no entendió el 'Piojo'.

"No sé ni de dónde sacó 10 minutos. Solamente hubo una jugada dudosa con el VAR y en uno de los goles, pero se perdieron tres o cuatro minutos entre las dos jugadas, no sé de donde salieron 10 minutos. Y después la situación, la diferencia era de cuatro goles. Sí fue exagerado", sentenció.

