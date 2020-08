Tijuana: Pablo Guede afirmó que su equipo va por buen camino pese a derrota ante León

Pese a no conseguir la victoria en su visita a León, Pablo Guede estratega de Tijuana, salió contento con lo demostrado por sus jugadores y aseguró que van por un buen camino, a pesar de que los resultados no los han acompañado.

"El partido que hicimos hoy me gustó muchísimo, seguimos por nuestro crecimiento, creo que el resultado no tuvo que ser este, pero creo que si nosotros seguimos por este camino los resultados van a llegar, el equipo fue muy valiente, venir a jugar a esta cancha no es fácil y lo hicimos bastante bien", comentó el entrenador.

Guede manifestó sentirse muy bien con el proyecto de los Xolos, por lo que no tiene que pedir a los directivos que le tengan paciencia y destacó la actitud que mostró todo el equipo.

"No tengo que pedir paciencia porque el club me está dando todo y estoy agradecido, lo que sí es que es un plantel nuevo con un entrenador nuevo, no le puedo pedir nada al club porque estoy súper contento con los jugadores que tengo, porque están todos en disposición para hacer cosas importantes.

"Es cuestión de que se den los resultados, pero si seguimos jugando de esta manera y con esta personalidad, no me cabe duda que los resultados se van a dar”, aseguró Pablo Guede.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: LEÓN REMONTÓ A XOLOS Y ALCANZA EL LIDERATO