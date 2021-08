Cristante sobre el Toluca: 'Ser un equipo de época no es cuestión de preparación'

Hernán Cristante tiene el anhelo de, en algún momento, lograr hacer de ‘su’ Toluca un equipo histórico como en el que él participó y con el que ganó seis Títulos de liga (1999, 2000, 2002, 2005, 2008 y 2010); sin embargo, es consciente de que no es una labor sencilla, ya que como entrenador no tiene tiempo, pues tiene que dar resultados.

“Sí, por supuesto, pero esas cosas llevan tiempo y hay una realidad que, quien la quiera ver qué bueno y quien no que siga exigiendo. No es una cuestión de preparación, de entrenamientos, no es una cuestión de tácticas, de metodologías, es una cuestión de tiempo y no estoy comprando tiempo porque sé que no lo tengo, es imposible comprar algo intangible, pero ese Toluca que marcó una época se mantuvo unos años y eso lo fortaleció, le dio humildad, trabajo, lo que hoy en el futbol llamamos garantías, que no hay.

“Ese Toluca se empezó a construir antes y se fueron amalgamando fortalezas y sí hubo que sufrir y entender y dio frutos. No estoy pidiendo tiempo, yo quiero ser campeón este torneo, el que viene. Tengo esa mentalidad y nos hemos preparado de tal forma, somos gente muy capacitada”, dijo a RÉCORD.

Incluso, el actual timonel de los Diablos Rojos explicó que hay cuestiones de la filosofía del Toluca que hay que respetar, como el no contratar jugadores caros, ya que no es algo que acostumbre el dueño Valentín Diez.

“Toluca no es una institución, por más que tenga el poder, la posibilidad don Valentín de comprar a los jugadores más caros, no lo va a hacer porque no es la filosofía, no es histórico eso en nosotros. Incluso Pepe Cardozo, Estay, Abundis, de los más grandes de esta historia, se fueron haciendo”, expresó.

