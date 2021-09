Cristante tras caer ante Rayados: 'Vamos a contender, vamos a seguir siendo protagonistas'

El descalabro frente a Monterrey no le resta la etiqueta de protagonista al Toluca. El entrenador de los Diablos Rojos, Hernán Cristante, aseguró que está consciente de la responsabilidad que es estar al frente de un club como el escarlata, pero está tranquilo porque percibe a su equipo en crecimiento.

“El objetivo claro y no solo de Toluca es el título. Si no sales campeón pareciera que tu trabajo no sirve. Hay que apuntar arriba y debemos hacer uso de los elementos que tienes.

“Creo que estamos haciendo un trabajo correcto, bien pensado, en donde los valores y nivel del plantel va hacia arriba. Vamos a contender, vamos a seguir siendo un equipo protagonista, no me puedo clavar con el 2-0”, explicó en conferencia.

El timonel de la escuadra mexiquense lamentó que la suerte no haya estado de su lado debido a las múltiples fallas frente a la portería de Esteban Andrada o en la defensiva, ya que aseguró que los errores eran previsibles debido a la falta de conjunción de parte de algunos elementos.

“Siempre hay cosas que no satisfacen el juego. Ganes, pierdas o empates siempre hay cosas por corregir. Hoy la fortuna no estuvo de nuestro lado, pero no es la responsabilidad. El equipo empezó bien el primer tiempo.

“En realidad, no es una parte que uno tenga que trabajar. Para minimizar los errores debes minimizar las dudas, trabajar los miedos.

“No es solamente el trabajo que hay que acentuar. Hay errores que hoy se cometen por juventud, porque el rival tiene mayor capacidad individual, tal vez. Jugadores que no habían jugado tanto tiempo juntos. Debemos seguir trabajando”, concluyó Cristante.

