Figo 'calienta' el Real Madrid vs Barcelona y revive la cabeza de cerdo en el Clásico

Tras haber sido figura en el Barcelona, Figo decidió ‘traicionar’ a los culés y fichar por el Real Madrid, algo que no tomaron nada bien los aficionados y en su regreso al Camp Nou, el mejor jugador del mundo en ese momento fue recibido de manera hostil, le aventaron de todo e inclusive en un tiro de esquina, desde las gradas voló al campo una cabeza de cerdo.

A unos días de que se dispute el segundo Clásico de la temporada entre Real Madrid y Barcelona, Luis Figo revive estos hechos suscitados en el Camp Nou en el años 2000 y a través de un comercial de una compañía de envío de comida, se ‘burla’ de la afición blaugrana y la famosa cabeza de cerdo en el campo.

Ya está bien de jugar con la comida: Esta vez pide cochinillo por Uber Eats y déjalo en la mesa (a poder ser con unas patatas panaderas) pic.twitter.com/5NOqz1Q8qk — Uber Eats España (@ubereats_es) April 18, 2024

“Han pasado ya muchos años desde aquel fatídico Clásico. Desde entonces me habéis lanzado casi de todo. Para todos los que me echáis de menos, ya no tienen que esperar a que saque un córner para que coma cochinillo. En Uber Eats ya saben que podemos pedir casi casi de todo. Para celebrar este Clásico, han metido mi plato favorito. Eso sí, si vas al partido, deja el cochinillo en casa”, mencionó Figo en el comercial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡HISTÓRICO! BAYER LEVERKUSEN ROMPE RÉCORD DE LA JUVENTUS Y LLEGA A 44 JUEGOS INVICTO

Sin lugar a dudas este anuncio ‘calentó’ bastante el Clásico del próximo domingo, pues mientras los aficionados blaugranas lo tomaron como una nueva burla hacía su escudo, los Merengues aprovecharon para revivir las burlas de lo que fue llamado ‘El fichaje del siglo’.