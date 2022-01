Cuauhtémoc Blanco sobre su futuro: 'Me encantaría dirigir al América o Selección Mexicana'

Luego de ser filtrada una fotografía con supuestos líderes criminales y acaparar los reflectores en los últimos días, Cuauhtémoc Blanco habló sobre el caso y aprovechó el momento para también hablar sobre su futuro, destacando la intención de poder alejarse de los cargos políticos para dirigir al América o a la Selección Mexicana.

El Gobernador del Estado de Morelos fue cuestionado sobre cómo se visualiza él dentro de tres años y si seguiría dentro de la política.

"No sé. Ahorita sólo pienso en estos tres años. Probablemente sí, probablemente no (permanecer en la política). Me encantaría también ser algún día entrenador del América o ser entrenador de la selección", mencionó en entrevista para El universal.

El exfutbolista reveló que la polémica ocasionada por las narcomantas a consecuencia de la fotografía antes mencionada, no ha sido su mayor crisis como político.

"No, para nada. La mayor fue cuando Graco me inventó un asesinato. Estuve a punto de ir a la cárcel. Le pagaron a un asesino para que declarara que yo le había dado un millón de pesos. Luego declaró que lo habían obligado unos abogados, que sé que eran de Graco y unos personajes que conocemos como los Yáñez. Esto de la foto, créeme que me tiene muy tranquilo", añadió.

Por otra parte, el 'Gober' aseguró que en su gobierno no hay corrupción, al contrario, la honestidad es su principal virtud.

Cuauhtémoc Blanco señaló que muchos quisieran que el renunciara a su cargo después de toda esa situación, sin embargo, indicó que "en ningún momento lo he pensado (renunciar)".

