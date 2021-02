Hans Westerhof reveló que al jugador mexicano no le gusta trabajar ni ser exigido

Carecen de hambre de juego. Hans Westerhof, extécnico de Chivas y Necaxa en la Liga MX, reveló que durante su etapa en el futbol nacional observó que al jugador mexicano no le gusta trabajar.

En entrevista con ESPN, el también exintegrante de Grupo Pachuca destacó que en su criterio y vivencias dentro del certamen nacional, se percató que los jugadores que 'rompen el juego' se debe a que se exigen más en 'garra' que calidad.

“Recuerdo que en Chivas trabajaba con las básicas, pases de recepciones, y el jugador decía que ya parara. Yo les decía: 'Ok, cuando sus pases sean perfectos terminamos... No queremos más o menos', queremos perfección, que es una gran diferencia’. En Europa es más exigente, creo que los entrenamientos son más específicos; el 70 por ciento del trabajo en entrenamientos son por posición y creo que también eso es importante.

“En México, muchas veces el jugador no toma decisiones, no hay liderazgo, pero eso es trabajo del entrenador... Los que entendieron, son los más exitosos. Recuerdo en Chivas a 'Maza' Rodríguez y a Carlos Salcido; no eran los más talentosos, pero ellos entendieron cuál era la idea, cómo trabajar en esas cosas", explicó.

