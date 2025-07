Javier Aguirre se sincera sobre dejar a jugadores en la tribuna: ‘Es difícil hablar con ellos’

La Copa Oro del Tri no ha sido la más espectacular de los últimos tiempos, sin embargo, el trabajo en conjunto y la contundencia han llevado a los pupilos de Javier Aguirre a la gran final, aunque este mérito tiene un gran precio cada partido.

‘ME PREOCUPAN LOS QUE DEJAS FUERA’

Después de que Javier Aguirre tuviera que dejar al goleador de la Liga de Arabia, Julián Quiñones, la prensa se le fue encima al cuestionar la decisión de rescindir de ‘la Pantera’, a lo que el Vasco declaró que es difícil y preocupante.

“Voy a sugerir a Concacaf que me mete en problemas. Es difícil explicarles, a ver mañana a quién le toca, cada partido es distinto, me duele mucho y me preocupan los que dejas fuera”, declaró durante una conferencia de prensa.

Después de las declaraciones del técnico, ha dejado en claro que aún no sabe quiénes serán los dos “sacrificados” para la final de la Copa Oro, por lo que quedará esperar al día de mañana para saber con quien no contará el equipo Tricolor.

TRANQUILIDAD PREVIO A LA FINAL

Después de cuestionar a Aguirre sobre la decisión de mandar a los jugadores a la tribuna, la prensa le preguntó al estratega sobre las emociones previas al duelo contra Estados Unidos. El Vasco se mostró tranquilo y dijo que el ambiente está bien.

“Estoy en un momento muy tranquilo, nunca dejas de aprender de este negocio, hoy manejo a jugadores que incluso podrían ser mis nietos. Soy muy autocrítico y eso me permite seguir peleando partido a partido”, declaró el técnico en conferencia de prensa.

