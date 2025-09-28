AC Milan vs Napoli EN VIVO Serie A Jornada 5

El San Siro se alista para una auténtica batalla entre Milan y Napoli, dos gigantes de Italia que llegan con aspiraciones claras en la Serie A.

La mirada mexicana está puesta en Santiago Giménez, quien a media semana logró romper su sequía goleadora tras marcar en la Copa contra el Lecce.

El ‘Bebote’ ha tenido muchas críticas y cuestionamientos por varios fallos en las recientes fechas, por lo que su anotación podría ser un bálsamo que le impulse confianza.

Duelo por el liderato

Los napolitanos cuentan con paso perfecto tras cuatro fechas y son dueños de la cima de la tabla, pero en este partido su estatus qestá en riesgo.

Milan ha mostrado una mejoría con Massimiliano Allegri como su DT y llega al encuentro con tres victorias al hilo, situación que los coloca con nueve puntos y la posibilidad de destronar al Napoli si obtienen la victoria.

Antecedentes

Los últimos diez encuentros registran un historial parejo, ya que solo ha habido un empate. En este lapso, los rossoneros cuentan con cuatro triunfos y los napolitanos llevan una ligera ventaja con cinco.

Sin embargo, el equipo de Antonio Conte ha cosechado buenos números en San Siro recientemente, pues ha ganado en cuatro de sus últimas cinco visitas.