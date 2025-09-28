Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO LaLiga Jornada 7

El Barcelona vuelve a Montjuïc para recibir a la Real Sociedad en un partido de alto voltaje. Los culés llegan invictos en LaLiga y con la buena noticia del regreso de Lamine Yamal, quien dejó atrás las molestias musculares y está listo para tener minutos.

Sin embargo, Hansi Flick no cuenta con Raphinha ni Joan García, pero el equipo ha sabido reinventarse. Szczęsny será el encargado de resguardar la portería.

La Real Sociedad suele ser un rival incómodo, sin embargo, el historial reciente no los favorece, pues los culés han ganado 8 de los últimos 10 choques ligueros.

La jornada anterior, el Barça se impuso con contundencia 3-1 de visita al Real Oviedo, mientras que el conjunto vasco venció por la mínima al Mallorca.

Liderato en juego

Tras el Clásico Madrileño, en el cual Real Madrid fue goleado 5-2 por Atlético de Madrid el liderato de LaLiga quedó expuesto para los merengues.

Con 18 unidades, aún permanece en la cima, pero Barcelona tiene 16 unidades y podría superarlo venciendo a los de San Sebastián.