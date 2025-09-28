¿Cuándo y dónde ver el Valencia vs Real Oviedo? EN VIVO

El encuentro entre Valencia y Real Oviedo, correspondiente a la Jornada 7 de LaLiga, tendrá lugar en el Estadio de Mestalla, escenario tradicionalmente complicado para los visitantes. Valencia buscará afianzarse como uno de los equipos fuertes en casa, mientras que Oviedo intentará dar la sorpresa a domicilio.

En la tabla, el Valencia llega con mejores estadísticas locales, sumando dos victorias, dos derrotas y un empate en los últimos cinco partidos, desfilando en la posición 12 de la tabla. Su más reciente encuentro, fue su empate ante su similar de R.C.D. Espanyol a mitad de semana.

Por su parte, el Real Oviedo suma en los últimos cinco partidos cuatro derrotas y solo una victoria, por lo que esta racha los tiene en los puestos de descenso, específicamente en el lugar 19, luego de caer hace unos días ante el FC Barcelona.

¿Cómo llega el Valencia?

El conjunto valencianista acumula buenos números como local: ha marcado seis goles y recibido sólo uno en sus partidos disputados en Mestalla. Además, Valencia mantiene una racha sin conocer la derrota en casa esta temporada: ha igualado con la Real Sociedad y vencido al Getafe y al Athletic Club.

¿Cómo llega el Real Oviedo?

Para el Oviedo, el panorama es más complicado: aún no ha logrado anotar como visitante y ha perdido todos sus partidos a domicilio esta temporada, con cinco goles en contra y cero anotados. En ese sentido, la amenaza ofensiva del equipo asturiano luce limitada, lo que les exige ajustar su planteamiento para generar opciones.

¿Cómo han sido los enfrentamientos entre ambos?

Históricamente, Valencia ha tenido el dominio frente al Oviedo, con una racha invicta frente a su rival en los últimos enfrentamientos directos (cuatro victorias y cinco empates). Ese antecedente pesa a favor del equipo local, que además puede apoyarse en ese registro para asumir el protagonismo en el duelo.

