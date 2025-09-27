Atlético de Madrid vs Real Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 7

El futbol español se paraliza este sábado con una nueva edición del clásico entre Atlético Madrid y Real Madrid, uno de los duelos más esperados de la temporada 2025-2026. El choque corresponde a la séptima jornada de LaLiga y se juega en el Estadio Cívitas Metropolitano.

La expectativa es máxima no solo por la rivalidad histórica entre ambos clubes, sino también por los contrastes que marcan la actualidad de cada equipo. Mientras el Real Madrid llega como líder absoluto con puntaje perfecto, el Atlético atraviesa un arranque irregular que pone a Diego Simeone bajo la lupa. El resultado puede ser determinante para medir aspiraciones y para marcar tendencia en la pelea por el título.

¿Un clásico con pronóstico reservado?

El Colchonero suma apenas nueve puntos en seis fechas y viene de caer en su debut europeo ante Liverpool. Su juego carece de regularidad y las bajas complican aún más al técnico argentino. Sin Cardoso, Almada y Giménez, Simeone apuesta a Julián Álvarez como referencia ofensiva y podría recurrir a Giuliano Simeone y Nicolás González por las bandas.

Real Madrid, líder con Mbappé como bandera

En la otra vereda, el Merengue vive un presente brillante. Ha ganado los seis partidos disputados en LaLiga, con 14 goles a favor y apenas tres en contra. Xabi Alonso ha conseguido darle identidad y equilibrio a un equipo que no solo domina en el torneo local, sino que también inició con triunfo su participación en la Champions frente a Marsella.

Las variantes ofensivas son múltiples y de calidad. Kylian Mbappé y Vinicius Jr. forman una dupla temible, mientras Rodrygo y Arda Güler pelean por acompañarlos. Además, el juvenil Franco Mastantuono se gana un lugar en la consideración tras marcar su primer gol en la victoria frente al Levante. Eso sí, Alonso no podrá contar con Alexander-Arnold, Rüdiger ni Mendy en defensa.

El historial también le sonríe al Real Madrid: en 239 enfrentamientos se impuso en 117 ocasiones, frente a 60 triunfos rojiblancos y 62 empates. El recuerdo más cercano es la reclasificación de la Champions 2024-25, donde los blancos se impusieron por penales tras un global igualado en 2-2.